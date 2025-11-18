ST. JOHN'S, NL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le 5 novembre 2025, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a tenu une audience de règlement aux termes des Règles visant les courtiers en épargne collective et a accepté l'entente de règlement, comportant des sanctions, conclue entre le personnel de la mise en application et Thomas Leonard Keough.

Thomas Keough a admis n'avoir ni soulevé, ni signalé au courtier membre, ni réglé dans l'intérêt des clients des conflits d'intérêts, réels ou potentiels.

Aux termes de l'entente de règlement, Thomas Keough a accepté une interdiction d'exercer toute activité liée aux valeurs mobilières pendant une période de deux ans; il a aussi accepté de payer une amende de 18 000 $ et une somme de 3 500 $ au titre des frais.

On peut accéder à l'entente de règlement en cliquant sur le lien suivant :

Keough, Thomas - Entente de règlement

La décision de la formation d'instruction sera publiée sur le site www.ocri.ca.

Durant la période des faits reprochés, Thomas Keough exerçait ses activités dans la région de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) à titre de représentant de courtier au sein de Services financiers Groupe Investors Inc. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit à quelque titre que ce soit dans le secteur des valeurs mobilières.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

