Avis de convocation - Risque de grève estivale à la SÉPAQ - Manifestation devant le siège social à Québec

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une manifestation, ce vendredi 7 juin à midi devant le siège social de la Sépaq à Québec. Les travailleuses et les travailleurs de la Sépaq, appuyés par d'autres délégations du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), souhaitent envoyer un avertissement à l'employeur et au gouvernement Legault : le risque de grève est réel cet été à la Sépaq. Environ 300 personnes sont attendues pour cette manifestation, la première menant à une escalade de moyens de pression si le gouvernement Legault continue de prendre son temps pour délivrer les mandats nécessaires pour faire avancer la négociation.

Point de presse et manifestation du SFPQ

Date : Vendredi 7 juin 2019



Lieu : Au coin de l'avenue Jean-Dequen et du boulevard Laurier à Québec, devant le siège social de la Sépaq situé dans Place de la Cité.



Heure : 11:45

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, eric.levesque@sfpq.qc.ca