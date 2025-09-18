AVIS DE CONVOCATION - LE MONTRÉAL DU FUTUR 2025

Exposition incontournable sur l'avenir de la métropole

AVANT-PREMIÈRE POUR LES MÉDIAS LE MARDI 23 SEPTEMBRE À 11 H

ÉVÉNEMENT OUVERT GRATUITEMENT AU PUBLIC DU 24 au 29 SEPTEMBRE - À NE PAS MANQUER !

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS - VISITE POUR LES MÉDIAS :

DATE : le mardi 23 septembre

HEURES : de 11 h à 13 h

ENDROIT : Centre de commerce mondial de Montréal, 747 rue du Square-Victoria

FORMULE : visite libre des médias en présence d'exposants

PORTE-PAROLE PRINCIPAL : Robert J. Vézina, Président fondateur

: Robert J. Vézina, Président fondateur VISUELS et PHOTOS: disponibles sur demande.

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La collaboration des médias est souhaitée pour couvrir cet événement BIENNAL unique en son genre, se déroulant du 24 au 29 septembre (ENTRÉE LIBRE !) au Centre de commerce mondial de Montréal, mettant en valeur les projets immobiliers commerciaux, résidentiels, mixtes et institutionnels qui changeront le visage du Montréal métropolitain au cours des prochaines années, sous forme de panneaux/images, maquettes 3D et présentations vidéo. Partenaires principaux : Allied, Ville de Montréal et BDO Canada.

Voici quelques exemples de projets notables de l'édition biennale de cette année :

Ex-terrains de Molson le long du fleuve, un projet structurant intitulé Quartier Molson de Montoni ;

le long du fleuve, un projet structurant intitulé Quartier Molson de Montoni ; Phase 2 du Royalmount (midtown), de Carbonleo ;

Secteur Bridge-Bonaventure, la réhabilitation de l'ancien siège social de l'Office National du Film à Ville St-Laurent ainsi que la Pointe de Longueuil , de la Société immobilière du Canada ;

ainsi que la , de la Société immobilière du ; Quarantaine de panneaux sur le grand nouveau plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

Quartier des Lumières sur l'ex-site de Radio-Canada et le Projet Langelier, du Groupe Mach ;

Projets de logements sociaux et communautaires tels que ceux de UTILE, Carrefour familial Hochelaga, Jeunesse au Soleil, et le Y des Femmes ;

Nouveau Musée Holocauste ;

La nouvelle ligne bleue (métro) de la STM ;

Nouvel Hôtel Urbain au Parc olympique ;

Réhabilitation de l'Institut thoracique ;

Projet culturel communautaire MR-63 ;

Projet de re-développement de la Place Versailles ;

Projet Ax-C, espace d'entrepreneuriat innovant ;

Quarantaine de panneaux sur une centaine de projets ainsi que des modélisations 3D spécialement créées par Agora Forum Montréal.

De nombreux autres projets des plus intéressants seront aussi présentés entre autres par plusieurs firmes d'architectes, et un nombre record de maquettes 3D seront au rendez-vous !

SOURCE MONTRÉAL DU FUTUR

RSVP / pour de plus amples renseignements (médias) et demandes d'entrevues : Olivier Lapierre, [email protected], 514 583-3868