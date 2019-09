Avis de convocation - Dévoilement d'un projet ferroviaire majeur

BROMONT, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie invite les représentants des médias à une activité de presse demain matin, à 11h00, à l'Auberge Bromont.

À cette occasion, le président de l'Alliance et maire de Bromont, Louis Villeneuve, et le vice-président et maire de Farnham, Patrick Melchior, dévoileront un projet ferroviaire ambitieux et porteur pour l'avenir de l'Estrie et de la Montérégie.

Ce projet sera présenté demain après-midi lors de la consultation régionale du ministère des Transports du Québec à Bromont.

Messieurs Villeneuve et Melchior seront accompagnés de plusieurs élus municipaux et régionaux membres de l'Alliance.

L'Alliance vise à améliorer la sécurité des populations et des usagers du corridor ferroviaire entre St-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke et à devenir un levier de croissance économique. Les villes de Bromont, Farnham, Bedford, East-Farnham, Cowansville, Sutton, Lac-Brome, Magog et Sherbrooke, les MRC de Brome-Missisquoi, Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi que des entreprises privées constituent l'Alliance, une première au Québec et au Canada.

DATE : le jeudi 5 septembre 2019



HEURE : 11h00



ENDROIT : Auberge Bromont

95 rue de Montmorency

Bromont (QC) J2L 2J1

Salle Côté Jardin



QUI : L'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM)

