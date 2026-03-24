AVIS DE CONVOCATION - Demande de suspension de l'appel d'offres pour l'acquisition d'énergie éolienne lancé par Hydro-Québec

LONGUEUIL, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse réunissant l'Union des producteurs agricoles (UPA), le Syndicat canadien de la fonction publique - Québec (SCFP-Québec), Vent d'élus et le Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ), qui unissent leur voix pour dénoncer l'incursion imminente de plusieurs centaines d'éoliennes au cœur des zones agricoles productives, véritables piliers de notre garde-manger collectif sans avoir eu au préalable une réelle conversation avec la population sur le développement de cette filière.

Quand : le jeudi 26 mars à 10 h 30

Où : Maison de l'UPA - salle du Conseil général (rez-de-chaussée)

555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil

Intervenants

Martin Caron, président général de l'UPA

Pierre-Guy Sylvestre, conseiller syndical au SCFP - Québec

Janie Vachon-Robillard, coordonnatrice au RVÉQ - responsable du dossier éolien

Rachel Fahlman, présidente de Vent d'élus

Les intervenants seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Une confirmation de votre participation serait appréciée : [email protected]

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et des médias sociaux, UPA, [email protected] | 579- 859-0755