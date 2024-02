AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Le sous-financement, ça suffit!

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le RODCD, ses membres et allié.es invitent les médias à prendre part au rassemblement "On interpelle Girard" afin de couvrir l'événement, qui se tiendra le jeudi 29 février 11h au bureau du Ministre des Finances M. Éric Girard situé au 204, Boulevard Curé-Labelle à Sainte-Thérèse. Au menu, des prises de paroles afin d'exprimer nos demandes toujours irréalisées et notre mécontentement face au sous-financement chronique des services des organismes en ACA portant la mission de défense collective des droits. Compte tenu des faibles engagements du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire pour notre secteur et du silence gouvernemental face à nos demandes répétées en vue de mettre en place un mécanisme d'indexation, cette situation crée un appauvrissement des groupes depuis trop longtemps. Nous réitérons donc nos revendications!

Quoi: Rassemblement du RODCD "On interpelle Girard!"

Où: 204, Boulevard Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Qc

Quand: Jeudi 29 février 2024 à 11h

Porte-parole: Sylvain Lafrenière, coordonnateur du RODCD

À propos du RODCD

Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) rassemble des organismes et des regroupements nationaux, représentant près de 350 organismes sans but lucratif. Sa mission est de revendiquer une plus grande reconnaissance et un meilleur financement des groupes en défense collective des droits.

SOURCE Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

Renseignements: Sylvain Lafrenière, coordonnateur du RODCD, Téléphone : 514-756-6303, Courriel : [email protected]