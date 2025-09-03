ST. JOHN'S, NL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) tiendra une audience en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective afin d'examiner l'entente de règlement conclue entre le personnel de la mise en application de l'OCRI et James Benjamin Peddle.

L'entente de règlement concerne des allégations selon lesquelles James Peddle :

(a) a effectué avec des clients des opérations financières et commerciales personnelles, ce qui a entraîné des conflits d'intérêts réels ou potentiels qu'il a omis de déclarer au courtier membre ou qu'il n'a pas veillé à régler en exerçant un jugement professionnel responsable fondé uniquement sur les intérêts des clients;

(b) a exercé des activités professionnelles externes non autorisées liées à des salles de quilles;

(c) a fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre au cours d'une enquête sur sa conduite.

L'audience deviendra publique si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, la décision de la formation et l'entente de règlement seront rendues publiques à www.ocri.ca.

Date de l'audience de règlement : 11 septembre 2025, à 10 h (heure de Terre-Neuve-et-Labrador)

Lieu : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

On peut consulter l'avis d'audience de règlement annonçant la tenue de l'audience de règlement en cliquant sur le lien suivant :

Peddle, James - Avis d'audience de règlement

Les contraventions auraient été commises pendant que James Peddle était représentant inscrit à la succursale de St. John's de Services financiers Groupe Investors Inc. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

Autres demandes :

Service des plaintes et des demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected], 416 526-8240