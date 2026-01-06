VANCOUVER, BC, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Une comparution initiale aura lieu devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) dans l'affaire Donald Edward McMillan, en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective.

La comparution initiale sera publique à moins que la formation d'instruction ne décide qu'elle doit se dérouler à huis clos. La date de l'audience disciplinaire sera publiée à l'adresse www.ocri.ca.

Date de la comparution initiale : Le 22 janvier 2026, à 10 h (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique), par vidéoconférence

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

L'audience portera sur les allégations selon lesquelles Donald McMillan :

(a) a recommandé, vendu ou permis que soient vendus des placements dans une ou plusieurs sociétés ayant un lien de dépendance à des clients et d'autres personnes physiques, exerçant ainsi des fonctions liées aux valeurs mobilières qui n'étaient pas menées pour le compte du courtier membre ou par l'intermédiaire de ce dernier;

(b) s'est livré à des activités externes non approuvées en vendant des placements dans une ou plusieurs sociétés autres que le courtier membre, en constituant une société et en exerçant les fonctions de dirigeant ou d'administrateur dans une ou plusieurs sociétés.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

McMillan, Donald - Avis d'audience et exposé des allégations

Les contraventions alléguées ont été commises lorsque Donald McMillan était un représentant de courtier inscrit au sein de Portfolio Strategies Corporation dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique. À l'heure actuelle, il n'est pas inscrit dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

Toute l'information au sujet des procédures disciplinaires concernant les sociétés membres actuelles et anciennes et les personnes inscrites en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (courtiers en placement), des Règles visant les courtiers en épargne collective (courtiers en épargne collective) et des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) se trouve sur le site Web de l'OCRI.

On peut obtenir gratuitement des renseignements sur les compétences et les antécédents disciplinaires, le cas échéant, des conseillers employés par des courtiers en placement réglementés par l'OCRI grâce au service Info-conseiller. Pour savoir comment porter plainte au sujet d'un courtier, d'un conseiller ou d'un marché, il suffit de composer le 1 877 442-4322.

L'OCRI enquête sur les fautes possibles de ses sociétés membres ou des personnes physiques inscrites auprès de lui. Il peut intenter des procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente de l'inscription, l'expulsion d'un courtier membre ou la révocation des droits et des privilèges rattachés à l'inscription ou à la qualité de courtier membre.

Autres demandes : Plaintes et demandes de renseignements

Formulaire sécurisé

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 442-4322

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements des médias : Ariel Visconti, Spécialiste principale des communications et des affaires publiques, [email protected] / 416 526-8240