VANCOUVER, BC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le 5 janvier 2026, le personnel de la mise en application de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a déposé auprès de la British Columbia Securities Commission (BCSC) une demande de révision d'une décision réexaminée rendue le 6 décembre 2025 par une formation d'instruction de l'OCRI dans l'affaire Teymur Englesby et Cale Nishimura.

On peut consulter la décision de la formation d'instruction en cliquant sur le lien suivant :

Re Englesby et Nishimura 2025 OCRI 55

De plus amples renseignements sur la révision seront accessibles ici :

British Columbia Securities Commission

On peut consulter la décision initiale de la formation d'instruction de l'OCRI sur la responsabilité à :

Re Englesby et Nishimura 2024 OCRI 63

On peut consulter la décision de la BCSC à l'issue d'une audience et d'une révision de la décision de la formation d'instruction de l'OCRI en cliquant sur le lien suivant :

Re CIRO and Englesby, 2025 BCSECCOM 148

Les contraventions alléguées auraient été commises pendant que Teymur Englesby et Cale Nishimura étaient représentants inscrits chez PI Financial Corp., maintenant appelée Ventum Financial Corp. Tous deux sont toujours employés à titre de représentants inscrits par cette société.

