TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Les 7 mars, 18 juillet et 29 novembre 2023, le Tribunal des marchés financiers de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a procédé à la révision des décisions de la formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées dans l'affaire Mark Odorico.

Le Tribunal des marchés financiers a rendu ses décisions le 13 octobre 2023 et le 25 janvier 2024. Il a confirmé les décisions de la formation d'instruction de l'OCRI, sauf en ce qui concerne la conclusion selon laquelle Mark Odorico a détourné 150 000 $ de deux clients. Le Tribunal des marchés financiers a ordonné que le remboursement ordonné par la formation d'instruction de l'OCRI soit réduit de 150 000 $ et que le montant de l'amende pour cette contravention passe de 50 000 $ à 40 000 $.

Le personnel de la mise en application de l'OCRI dispose de 30 jours à compter de la publication de la décision du Tribunal des marchés financiers pour informer les parties et le Tribunal des marchés financiers de toute décision de réexaminer dans le cadre d'une nouvelle audience la question du détournement des fonds des deux clients, à défaut de quoi cette allégation sera rejetée.

Le Tribunal des marchés financiers a aussi ordonné que la transcription de la partie confidentielle de l'audience du 7 mars 2023 soit rendue publique après caviardage de certains passages.

On peut accéder aux décisions (en anglais) du Tribunal des marchés financiers en cliquant sur les liens suivants : Odorico (Re), 2023 ONCMT 34 et Odorico (Re), 2024 ONCMT 5.

On peut accéder aux décisions de la formation d'instruction de l'OCRI en cliquant sur les liens suivants : Re Odorico 2022 OCRCVM 06 et Re Odorico 2022 OCRCVM 21.

La conduite s'est produite pendant que Mark Odorico était représentant inscrit à une succursale de Thornhill de Marchés mondiaux CIBC inc. M. Odorico n'est plus une personne inscrite auprès d'une société réglementée par l'OCRI.

