TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Une audience disciplinaire prévue du 8 au 10 octobre 2025 devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) en vertu des Règles visant les courtiers en épargne collective dans l'affaire Paul Vincent Ongcapin Encarnacion et Mari Sophia Mendoza Encarnacion a été reportée aux 1er, 2 et 3 décembre 2025.

Nouvelles dates de l'audience : du 1er au 3 décembre 2025, à 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario), par vidéoconférence

L'audience portera sur les allégations suivantes :

(a) Paul Encarnacion et Mari Encarnacion ont reçu des fonds de la part d'un client, ce qui a donné lieu à un conflit d'intérêts important qu'ils n'ont pas soulevé ni signalé au courtier membre ou réglé dans l'intérêt du client;

(b) Paul Encarnacion a été désigné seul bénéficiaire dans le testament d'un client, ce qui a donné lieu à un conflit d'intérêts important qu'il n'a pas soulevé ni signalé au courtier membre ou réglé dans l'intérêt du client;

(c) Paul Encarnacion et Mari Encarnacion ont fait des déclarations fausses ou trompeuses au courtier membre dans le cadre d'une enquête.

La décision de la formation d'instruction sera mise à la disposition du public sur le site www.ocri.ca.

Les membres du public qui souhaitent obtenir des précisions doivent remplir ce formulaire.

On peut accéder à l'avis d'audience et à l'exposé des allégations en cliquant sur le lien suivant :

Encarnacion, Paul and Encarnacion, Mari - Avis d'audience et exposé des allégations

Durant la période des faits reprochés, Paul Encarnacion et Mari Encarnacion exerçaient leurs activités à Les Placements PFSL du Canada Ltée dans la région de Mississauga, en Ontario. À l'heure actuelle, ils ne sont pas inscrits dans le secteur des valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

