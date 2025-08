AVEZ-VOUS ACQUIS DES VALEURS MOBILIÈRES DE TREVALI MINING CORPORATION DU 9 OCTOBRE 2020 AU 15 AOÛT 2022 INCLUSIVEMENT? UN RÈGLEMENT APPROUVÉ PAR LA COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS. IL VOUS FAUDRA PEUT-ÊTRE AGIR RAPIDEMENT.

VANCOUVER, BC. et TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - KND Complex Litigation annonce l'approbation finale du règlement dans le cadre d'une action collective en matière de valeurs mobilières formulée au nom d'un groupe d'actionnaires de Trevali Mining Corporation (« Trevali ») relativement aux instances de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, dossiers no VLC-S-S-228113 (« action collective en matière de valeurs mobilières ») et no S-226670 (« procédure sous le régime de la LACC »).

Le règlement prévoit le versement de 2,8 millions de dollars en résolution complète et définitive des réclamations des membres du groupe, de même que la quittance complète et définitive au bénéfice de Trevali et de certains de ses anciens directeurs désignés comme défendeurs dans l'action collective en matière de valeurs mobilières. Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité ou de faute de la part des défendeurs, lesquels ont nié et nient toujours les allégations portées contre eux.

Pour présenter une demande d'indemnisation, les membres du groupe admissibles doivent remplir et déposer un formulaire de réclamation au plus tard le 4 décembre 2025 à 23 h 59, heure de Vancouver (Pacifique). Veuillez consulter le site Web de l'administrateur des réclamations à http://trevalisettlement.com/ pour obtenir de plus amples détails et connaître la marche à suivre, et pour déposer votre formulaire.

Concilia est l'entreprise chargée de l'administration des réclamations pour le règlement concerné. Vous pouvez communiquer avec elle par courriel au [email protected] ou par téléphone au 1-888-343-9770. Les demandes touchant la gestion du règlement et le processus de réclamation doivent être acheminées exclusivement à l'administrateur des réclamations.

Les avocats du groupe sont les avocats du cabinet KND Complex Litigation, situé à Toronto. KND Complex Litigation possède une grande expérience de la représentation d'investisseurs et de consommateurs dans le cadre d'actions collectives et de litiges complexes, partout au Canada. On peut communiquer avec les avocats du groupe par l'entremise de Sage Nematollahi, [email protected].

SOURCE KND Complex Litigation

Sage Nematollahi, KND Complex Litigation, [email protected]