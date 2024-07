Avis d'approbation de l'Entente de Règlement de l'action collective Premarin® / Premplus®

MONTREAL, 19 juillet 2024 /CNW/ -

Merchant Law Group LLP et Pfizer Inc., Pfizer Canada Inc., Pfizer Canada ULC, successeur de Pfizer Canada Inc., Wyeth, Wyeth Canada, Wyeth Canada Inc., Wyeth Holdings Canada Inc., Wyeth Pharmaceuticals Inc., Wyeth Pharmaceuticals LLC successeur de Wyeth Pharmaceuticals Inc., et Wyeth-Ayerst International Inc. (les « Défenderesses ») ont conclu une Entente de Règlement dans les actions collectives concernant Premarin®/Premplus®. L'Entente de Règlement résout entièrement et définitivement l'action collective autorisée au Québec (Roslyn Sifneos c. Pfizer Inc. et al., Cour supérieure du Québec no 500-06-000576-112), l'action collective de l'Ontario (Judy Vermue c. Pfizer Inc. et al., Cour supérieure n° CV-13-478523-00CP) ainsi que l'action collective de la Saskatchewan (Donna Sevigny v Pfizer Inc. et al., de la Cour du Banc de la Reine (Regina) n° 1869 de 2016) («les Actions collectives»). L'Honorable Martin Castonguay, juge de la Cour Supérieure du Québec a approuvé le règlement en date le 7 septembre, 2023.

Ces Actions collectives alléguaient que les médicaments des Défenderesses, Premarin® et Premplus®, causeraient des blessures, y compris le cancer du sein, et que les Défenderesses auraient omis de mettre en garde adéquatement les utilisateurs contre les risques de ces médicaments. Les Défenderesses nient ces allégations et ont contesté ces Actions collectives. Aucun jugement n'a été rendu sur le bien-fondé de ces actions.

L'Entente de Règlement Sifneos prévoit un fonds de règlement de 2,4 millions de dollars pour indemniser les membres du Groupe, pour payer les régimes publics d' assurance maladie, les honoraires extrajudiciaires, les débours et les frais d'administration. Cependant, le montant exact que chaque réclamant recevra dépendra de leur usage et exposition aux médicaments, de la nature et la sévérité de leurs blessures et du nombre total de réclamants qui demanderont d'être indemnisés par ce fond.

Conformément aux termes de l'Entente de Règlement, les membres du groupe donneront une quittance totale et finale aux Défenderesses.

Les Membres du Groupe comprennent « toutes les personnes au Canada, y compris leurs successions, leurs héritiers et leurs parents, le cas échéant, qui ont acheté, ingéré ou consommé des produits Premarin® ou Premplus® fabriqués, commercialisés et distribués par les Défenderesses et qui ont développé un cancer du sein, à l'exclusion de toute personne qui était un Membre du Groupe de l'action collective Stanway. » (L'action collective Stanway était une action collective antérieure qui a fait l'objet d'un règlement pour les résidents de la Colombie-Britannique et pour les autres femmes qui ont remis un formulaire d'inscription afin de faire partie de l'action collective Stanway. Celles qui ont déjà participé au règlement de Stanway ou qui étaient présumées être des résidents de la Colombie Britannique pour les fins de l'action collective Stanway ne sont pas admissibles à une indemnisation supplémentaire.)

Pour toute information supplémentaire sur les bénéfices qui pourraient être disponibles aux Membres du Groupe, le processus d'approbation, le processus d'exclusion du Règlement ou comment formuler des commentaires ou objection à l'Entente de Règlement, ou pour obtenir une copie de l'Entente de Règlement, veuillez visiter le site Web : https://www.merchantlaw.com/premarin

URL: https://www.merchantlaw.com/premarin

SOURCE Epiq Class Action Services Canada Inc.