Avis aux médias - « Vision Afrique » et mobilité jeunesse : des annonces au programme de la ministre Nadine Girault à la Conférence de Montréal

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à un panel de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, lors du Forum « L'Afrique à l'horizon 2063 : vision, perspectives et occasions d'un continent émergent » de la 25e édition de la Conférence de Montréal. La ministre y dévoilera non seulement les premiers jalons de sa vision pour l'Afrique, mais elle y fera également une annonce concernant la mobilité jeunesse.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette activité sont priés de communiquer avec Maude-Émilie Théberge de la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57864, ou encore par courriel à maude-emilie.theberge@mri.gouv.qc.ca.

La ministre sera disponible en marge de son discours pour des entrevues avec les médias.

DATE : Lundi 10 juin 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Hôtel Bonaventure

900, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H5A 1E4

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Maéva Proteau, Attachée de presse de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 418 454-1748; Information : Maude-Émilie Théberge, Conseillère en communication, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 418 649-2400, poste 57864