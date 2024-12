Avis aux médias - Une bonne nouvelle pour les parents de la région de Nicolet

NICOLET, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une annonce concernant la Garderie Éducative du Faubourg. Pour l'occasion, seront présents la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, le député de la circonscription de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, la mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Mme Geneviève Dubois et la propriétaire de la garderie, Mme Melissa McMahon.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'inauguration doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 8 h, le 9 décembre 2024. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le 9 décembre 11 h

Arrivée des médias avant 10 h 45



LIEU : Nicolet

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], Cellulaire : 438 368-1307