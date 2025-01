AVIS AUX MÉDIAS - Travailleur étranger temporaire décédé en 2021 : La famille poursuit ses démarches en cours d'appel pour faire reconnaître le décès comme un accident du travail

QUÉBEC, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) invite les médias à un point de presse pour commenter le dossier de la succession de M. Ottoniel Lares Batzibal, un travailleur étranger temporaire décédé en 2021 alors qu'il réparait un véhicule appartenant à son employeur. En 2023, le Tribunal administratif du travail a refusé de reconnaître cet événement comme un accident de travail.

Fondé en 2017, le RATTMAQ est une organisation dédiée à la défense des droits des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires œuvrant dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Il offre une gamme de services aux travailleuses et travailleurs et vise la promotion et la défense de leurs intérêts.

Quoi : Point de presse en marge de l'audience en cours d'appel du Québec

Quand : 7 janvier 2025

La porte-parole sera disponible : À 11 h 45, après à l'audience, pour réagir en compagnie des avocats au dossier du cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen s.e.n.c, qui représente pro bono la famille du travailleur

Où : Palais de justice de Québec, rez-de-chaussée

Porte-parole : Véronique Tessier pour le RATTMAQ

Renseignements : Mélanie Gauvin, directrice générale. Téléphone : 514-795-0929. Courriel : [email protected]. Site Internet : https://rattmaq.org/