AVIS AUX MÉDIAS - Tournée régionale d'échantillonnage du projet code Béluga -- Une initiative novatrice de science participative pour la préservation de la biodiversité

CACOUNA, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les médias sont cordialement invités à assister à un moment clé du projet Code Béluga, soit le début de la tournée régional d'échantillonnage qui se tiendra les 22 et 23 mai 2025 dans différentes villes du Québec maritime.

Cette initiative de science participative, portée par Génome Québec et le Biodôme |Espace pour la vie, mobilise les citoyens de plusieurs régions pour contribuer activement à la collecte de données sur la biodiversité de l'estuaire du Saint-Laurent. En utilisant l'ADN environnemental (ADNe), une technologie de pointe capable de détecter la présence d'espèces à partir d'un simple échantillon d'eau, code Béluga permet d'évaluer l'état des écosystèmes aquatiques, et en particulier celui du béluga, espèce sentinelle emblématique du Québec.

Les communautés de Tadoussac, Rimouski, Cacouna et Port-au-Saumon seront au cœur du projet, en réalisant des prélèvements d'eau tout au long de la saison. En plus de fournir des données robustes pour la recherche, leur implication active contribue à un mouvement collectif de sensibilisation et de préservation des milieux naturels.

Ce projet, rendu possible grâce à un don privé au Fonds Espèces en péril de la Fondation Espace pour la vie, s'inscrit dans l'engagement croissant du Québec envers la conservation, l'éducation scientifique et l'innovation.

Nous vous invitons à prendre part à un jalon scientifique et communautaire majeur dans votre région.

Détails de l'événement :

Date : 22 et 23 mai 2025

Heure : 9 :00 à 14 :00

Lieu : Tadoussac, Rimouski, Cacouna et Port-au-Saumon

Adresse : les lieux exacts vous seront confirmés lors de votre inscription

Personne-ressource (inscriptions, logistique et entrevues médias) : Laurie Frigon, Tél. : 514-926-5475, Courriel : [email protected]