LE Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) INVITE LES JOURNALISTES À venir écouter dES anciens combattants pour découvrir comment présenter LES QUESTIONS DE santé mentale TOUCHANT cette population de façon efficace et positive à l'approche du jour du souvenir

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Le Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes tiendra une table ronde virtuelle intitulée « Le pouvoir des médias et leur impact sur le récit des anciens combattants » dans le cadre de sa Série de conversations captivantes.

Cette table ronde vise à aider les journalistes et les communicateurs à présenter la santé mentale des anciens combattants de façon positive et efficace à l'approche du jour du Souvenir. Les participants pourront découvrir le vécu et le point de vue d'un ancien combattant, d'un proche d'un ancien combattant et d'un journaliste.

ÉVÉNEMENT : Table ronde virtuelle et point de presse

DATE : Le mercredi 4 novembre

HEURE : 13 h (table ronde) / 13 h 45 (séance de questions)

PLATEFORME : Diffusion en direct sur la chaîne YouTube du Centre d'excellence

PARTICIPANTS

Ancien combattant

Proche d'un ancien combattant

Journaliste

Chercheur : Rob Whitley , Ph. D., professeur agrégé de psychiatrie à l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas

, Ph. D., professeur agrégé de psychiatrie à l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas Animateur : D r Patrick Smith , directeur général et fondateur du Centre d'excellence sur le TSPT

, directeur général et fondateur du Centre d'excellence sur le TSPT Modérateur : Graham Richardson , chef d'antenne pour CTV News at Six et pour l'émission de nouvelles d'après-midi au 580 CFRA

Les questions peuvent être soumises au moment de l'inscription et dans la fenêtre de clavardage sur YouTube. Il y aura un point de presse après l'événement.

Cette table ronde virtuelle marque le lancement d'une nouvelle étude sur le ton et le contenu de la couverture médiatique sur la santé mentale des anciens combattants.

« L'étude est menée en étroite collaboration avec des anciens combattants et des membres de leur famille, des journalistes, des écoles de journalisme, des associations nationales de médias et différents organes médiatiques, explique le Dr Patrick Smith, directeur général et fondateur du Centre d'excellence sur le TSPT. Nous espérons que ce projet retiendra l'attention qu'il mérite pour que l'on puisse réduire la stigmatisation entourant la santé mentale des anciens combattants et instaurer une nouvelle norme d'excellence pour le journalisme au pays. »

Les conclusions de ce projet unique de recherche-action devraient être connues en novembre 2021 et serviront à créer des interventions pour sensibiliser les journalistes aux enjeux liés à la santé mentale et au suicide chez les anciens combattants. Le développement de ces interventions sera encadré par un groupe consultatif formé de journalistes, d'anciens combattants et de membres de familles d'anciens combattants.

Rob Whitley, Ph. D., professeur agrégé de psychiatrie à l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas, précise que le projet repose sur une approche véritablement collaborative. « Nous avons tous un rôle à jouer pour créer un climat d'inclusion et d'intégration pour nos anciens combattants. Cela inclut les journalistes et les médias : ils jouent un rôle essentiel dans la société civile et peuvent combattre les stéréotypes hollywoodiens en présentant les choses de façon nuancée et objective. »

Le Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes œuvre à bâtir des réseaux communautaires solides afin de créer les meilleures ressources et les meilleurs services possible pour les anciens combattants, les premiers répondants et leur famille. Situé dans le Centre de santé mentale Royal Ottawa et financé par Anciens Combattants Canada, il partage ses connaissances et son expertise sur le TSPT, la santé mentale, la prévention du suicide et la toxicomanie.

DOCUMENT D'INFORMATION

Étude d'analyse de la couverture médiatique sur les anciens combattants

Le Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes a lancé, en collaboration avec le Centre de recherche Douglas, une nouvelle étude sur le ton et le contenu de la couverture médiatique sur la santé mentale des anciens combattants.

Les constats de cette étude unique de recherche-action serviront à créer des interventions pour sensibiliser les journalistes aux enjeux liés à la santé mentale et au suicide chez les anciens combattants. Le développement de ces interventions sera encadré par un groupe consultatif formé de journalistes, d'anciens combattants et de membres de familles d'anciens combattants. L'étude pluriannuelle portera sur l'évolution de la couverture médiatique au fil du temps, particulièrement une fois les interventions mises en place.

Les premières conclusions devraient être connues en novembre 2021.

Renseignements généraux

Le suicide demeure un enjeu de santé publique majeur : il figure parmi les 10 principales causes de décès au Canada. Selon une étude sur la mortalité par suicide chez les vétérans réalisée par Anciens Combattants Canada, le risque de suicide chez les anciens combattants, pour les hommes comme pour les femmes, est systématiquement plus élevé qu'au sein de la population générale canadienne (Simkus et coll., 2019). L'étude révèle que chez les hommes, les anciens combattants présentent, de façon générale, un risque de suicide 1,4 fois plus élevé comparativement aux Canadiens en général; chez les anciennes combattantes, ce risque est 1,9 fois élevé comparativement au reste de la population féminine canadienne. À la lumière de ces constats, le ministère de la Défense nationale et Anciens Combattants Canada ont lancé en 2017 la Stratégie conjointe de prévention du suicide, une stratégie détaillée qui prévoit l'adoption de certaines mesures, notamment la responsabilisation des médias quant à leur couverture sur le suicide.

Robert Whitley et son équipe surveillent la couverture médiatique générale des enjeux de santé mentale au pays depuis 2005. L'analyse effectuée a conclu que de 2005 à 2010, les médias avaient tendance à dépeindre les enjeux de santé mentale de façon négative (Whitley et Berry, 2013).

En 2013, la Commission de la santé mentale du Canada et divers partenaires ont mené plusieurs activités de sensibilisation auprès des médias pour les renseigner sur les pratiques exemplaires en matière de reportages sur la santé mentale. Ils ont notamment produit En-tête (2014), un court ensemble de lignes directrices sur la façon de parler de santé mentale dans les médias, et ont tenu une série d'ateliers de formation dans les grandes écoles de journalisme canadiennes. Les données montrent qu'il y a eu une amélioration considérable dans la couverture quotidienne des enjeux de santé mentale entre 2010 et 2016 (Whitley et Wang 2017a, 2017b), ce qui peut possiblement s'expliquer en partie par ce travail de sensibilisation.

Les déterminants du suicide sont complexes. Toutefois, il a été démontré qu'une couverture médiatique responsable des enjeux de santé mentale et du suicide peut contribuer à créer un climat favorisant le recours aux services d'aide, l'empathie publique et les interventions sociales (Carmichael et coll., 2019).

À propos du Centre d'excellence sur le TSPT

Le Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes œuvre à bâtir des réseaux communautaires solides afin de créer les meilleures ressources et les meilleurs services possible pour les anciens combattants, les premiers répondants et leur famille.

Nous rassemblons les gens, réunissons les connaissances sur le TSPT et les états de santé mentale ainsi que sur les traitements, diffusons largement ces renseignements et veillons à ce que notre savoir collectif se reflète dans le travail que nous faisons.

Notre travail s'articule autour d'un cycle de connaissances, de pratique et de politiques, fondé sur une base d'action collective. Nos partenariats avec les anciens combattants et leurs proches, les fournisseurs de services et les chercheurs sont centrés sur les anciens combattants afin de respecter le pouvoir et la sagesse de leur expérience vécue et de leur vie.

À propos de Robert Whitley et du Centre de recherche Douglas

Robert Whitley, Ph. D., est professeur agrégé au Département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas. Deuxième plus grand centre de recherche en santé mentale au Canada, le Centre de recherche Douglas se spécialise en santé mentale et fait partie d'un grand hôpital psychiatrique, qui est membre du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et est affilié à l'Université McGill.

Lancement du projet d'analyse de la couverture médiatique sur les anciens combattants

Dans le cadre du lancement du projet d'analyse de la couverture médiatique sur les anciens combattants, le Centre d'excellence sur le TSPT organisera une première table ronde virtuelle, un événement de la nouvelle Série de conversations captivantes. Intitulée « Le pouvoir des médias et leur impact sur le récit des anciens combattants », elle portera sur le vécu et les perspectives d'un journaliste, d'un ancien combattant et d'un proche d'un ancien combattant.

