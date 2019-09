Avis aux médias / Séance photo - Un pilote de chasse pendant la guerre froide vole de nouveau lors de la Journée nationale des aînés grâce à Chartwell et Rêve d'une vie Canada

Quand Mardi 1er octobre 2019 - 10 h 30



Où Musée canadien de l'aviation de guerre

9280 Airport Road, Mount Hope, (ON) L0R 1W0

La Journée nationale des aînés aura une toute nouvelle signification pour un vétéran de l'Aviation royale canadienne qui, à l'époque, patrouillait la frontière du bloc soviétique à bord d'un avion. En effet, on lui donnera l'occasion de voler à nouveau.

Monsieur Gordon Helm, âgé de 84 ans, prendra place dans un appareil Havilland Canada DHC-1B-2-S5 Chipmunk au Musée canadien de l'aviation de guerre. Le pilote pourra ajouter ce vol à son carnet de bord qui compte plus de 4 000 heures de vol, le Chipmunk étant l'un des nombreux appareils qu'il a dirigés.

« Ce sera comme dans le bon vieux temps » dit Gordon, qui vit avec sa femme Isobel en Ontario, au centre de soins de longue durée Chartwell Lancaster dans la ville du même nom. « Je pense que ce sera très émouvant », ajoute-t-il.

La réalisation du rêve de Gordon est rendue possible grâce à Chartwell, résidences pour retraités et Rêve d'une vie Canada.

Dans les années 50, Gordon était membre de l'escadron des pilotes de chasse de l'Aviation royale canadienne en poste à Baden, en Allemagne de l'Ouest, où il pilotait alors un appareil F-86 Sabre. « Nous avions l'habitude de survoler le rideau de fer de bas en haut, ce qui peut vous sembler téméraire, sachant que le Canada y a perdu 29 pilotes durant cette période », déclare-t-il.

Après treize ans de service, la vie de Gordon a pris une triste tournure lorsqu'il a perdu son permis de pilote en raison d'un diagnostic médical grave. « Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point ce deuil a été difficile pour moi », confie-t-il. « À 29 ans, c'était la fin de ma vie de pilote », ajoute Gordon.

Il a par la suite mené une brillante carrière à titre d'ingénieur chez Air Canada, où il a été promu aux fonctions de chef des opérations de l'ingénierie.

Récemment, pour retrouver la forme et être en mesure de piloter un appareil Chipmunk, Gordon s'est entraîné sur les installations situées dans le parc pour enfants tout près de sa résidence. « L'aviation c'est toute ma vie », confie-t-il. «J'aimerais que tout le monde puisse réaliser ses rêves », conclut-il.

Grâce à leur partenariat qui remonte au 1er octobre 2015, Chartwell, résidences pour retraités et Rêve d'une vie Canada ont pu exaucer plus de 120 rêves d'aînés inspirants dans les quatre catégories suivantes : Commémorer des services rendus au pays, réaliser un rêve de longue date, renouer avec des personnes qu'ils chérissent, faire renaître et célébrer des passions. Qu'il s'agisse d'organiser des retrouvailles avec un petit-fils en Thaïlande ou de permettre à un vétéran d'enfin monter à bord d'un avion de guerre Lancaster, chaque rêve est unique, peu importe d'où ils proviennent au pays. Les candidatures sont ouvertes pour tous les aînés du Canada.

« Notre association avec Rêve d'une vie Canada nous permet d'enrichir la vie des aînés canadiens, de leur prêter main-forte pour surmonter les obstacles qui les empêchent de réaliser leurs rêves, et de leur procurer un sentiment d'être inclus dans notre société », déclare Brent Binions, Président et Chef de la direction de Chartwell, résidences pour retraités.

À propos de Rêve d'une vie Canada

Rêve d'une vie CanadaMD reconnaît l'apport et les réalisations d'aînés qui se démarquent en exauçant des rêves qui donnent un sens à leur vie. La réalisation des souhaits permet de contrer l'isolement des aînés et de changer les perceptions à l'égard des générations qui nous précèdent, en partageant leurs histoires inspirantes avec les gens de tout âge. www.revedunevie.ca.

À propos de Chartwell, résidences pour retraités -- Partenaire fondateur de Rêve d'une vie Canada

Chartwell est le plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités à l'échelle du pays, qui incluent des résidences pour retraités autonomes avec soins d'assistance ou semi-autonomes et des établissements de soins de longue durée. Conformément à sa vision, Chartwell est dédié au MIEUX-ÊTRE des gens et s'engage à offrir aux retraités un style de vie heureux, sain et valorisant. www.chartwell.com

SOURCE Chartwell Retirement Residences

Renseignements: Pour planifier une entrevue ou obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Michèle Fortier, Chef principale, Communications, Chartwell, résidences pour retraités, 438 883-0158 | mfortier@chartwell.com

Related Links

www.chartwellreit.ca