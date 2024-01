OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias sur les nouvelles mesures de protection de la recherche canadienne qui seront annoncées par le Gouvernement du Canada le 16 janvier 2024. La séance aura lieu par téléconférence.

Cela fait suite à la déclaration faite le 14 février 2023.

Date : Le 16 janvier 2024

Heure : 12 h (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected], avant 10 h (heure de l'Est) le 16 janvier 2024, pour confirmer leur présence, faute de quoi ils ne pourront assister à la séance. Les documents d'information sous embargo seront transmis aux participants inscrits avant la séance.

