DARTMOUTH, NS, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une séance d'information technique sous embargo, organisée par des représentants de Pêches et Océans Canada, au cours de laquelle tous les détails relatifs à la prochaine saison de pêche à la civelle (2026) seront communiqués.

Activité : séance virtuelle

Date : le 25 mars 2026

Heure : 15 h 00 HAA

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information technique doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur participation.

Conditions de l'embargo : En participant à la séance, les médias comprennent les conditions de l'embargo et acceptent de s'y conformer. L'embargo sur la séance d'information technique demeurera en vigueur jusqu'à la publication du communiqué de presse sur le site Canada.ca. Les participants ne discuteront pas des documents ou des renseignements ni ne les publieront de quelque façon que ce soit tant que l'embargo n'aura pas été levé.

La séance d'information technique ne sera pas sous le couvert de l'anonymat. En cas de violation des conditions de l'embargo, les participants et leurs organisations pourraient ne pas être autorisés à participer aux futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

Restés branchés

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SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, région des Maritimes, Pêches et Océans Canada, 902-407-8439, [email protected]