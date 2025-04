Avis aux médias -Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Visite du chantier

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentants des médias à visiter le tube de circulation du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en travaux, dont la réfection sera terminée dans les prochains jours. À cette occasion, des représentants du Ministère et de Renouveau La Fontaine seront présents.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 24 avril 2025 ACCUEIL : 10 h DÉBUT DE LA VISITE : 10 h 30 LIEU : Montréal

*Le lieu précis du rendez-vous sera uniquement

transmis par courriel aux journalistes dûment

accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à cette visite, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected] . Le lieu exact de l'activité sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

À noter que les participants devront fournir leurs propres bottes de sécurité (hauteur minimale de 15 cm ou 6 pouces) et porter des pantalons ainsi qu'un chandail à manches longues. Les autres équipements de sécurité seront fournis sur place. De plus, cette visite requiert la montée et la descente d'un escalier d'environ une cinquantaine de marches.

