WENDAKE, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse pendant laquelle les élus des Premières Nations réagiront à la décision de la Cour suprême du Canada quant à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (C-92).

Quoi : Conférence de presse

Qui :

Ghislain Picard , chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec- Labrador (APNQL)

, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec- (APNQL) Jean-Claude Mequish , chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

, chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan Derek Montour , président de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

, président de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du (CSSSPNQL) Plusieurs chefs et élus des Premières Nations seront également sur place

Quand : le vendredi 9 février 2024, à 10 h 45

Où : Hôtel Alt, situé au 185, rue Slater, à Ottawa | Salle : Indigo

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

