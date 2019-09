Avis aux médias - Présentation des résultats financiers 2018-2019 d'INO

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général d'INO, Alain Chandonnet, dévoilera les résultats financiers 2018-2019 de l'organisation à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des membres, ce jeudi 19 septembre 2019. Une revue des activités technologiques et un bilan de l'année seront également présentés, tout comme les bourses d'excellence INO, remises à des étudiants diplômés travaillant à l'INO.

M. Chandonnet sera disponible pour des entrevues après l'AGA.

Date : Jeudi 19 septembre 2019

Heure : De 11 h 30 à 12 h 15

Où : INO

2740, rue Einstein, Québec (QC)

À propos d'INO

INO est le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada. Depuis 30 ans, elle crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'entreprises québécoises et canadiennes. Chef de file en haute technologie, INO a mis en œuvre plus de 6 500 solutions, réalisé 74 transferts technologiques et contribué à la création de 35 nouvelles entreprises, qui emploient plus de 2 000 personnes. Les activités d'INO sont possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

www.ino.ca

