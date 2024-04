AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Visite de l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé, services sociaux et soins à domicile, Joël Arseneau, visiteront l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville, le vendredi 12 avril 2024 en matinée. Préalablement à cette visite, ils rencontreront les gens de la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville ainsi que le maire suppléant de la Ville de Drummondville, Yves Grondin.

Les deux élus tiendront par la suite un point de presse sur le sujet dans le hall de l'hôtel Best Western de Drummondville à 11h15.

Sujet : Vétusté des installations de l'hôpital Sainte-Croix : le Parti Québécois réitère son appui à un nouvel hôpital régional.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le 12 avril 2024



HEURE : 11h15



LIEU : Hôtel Best Western (dans le hall)

915 Rue Hains Drummondville, QC J2C 3A1

