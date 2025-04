AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du chef du Parti Québécois à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra un point de presse à Montréal devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le jeudi 3 avril 2025 à 10h45.

Sujet : Réaction face au report des travaux de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

À la veille de la rencontre importante du Sommet de l'Est 2025 qui se déroulera dans les prochains jours, monsieur St-Pierre Plamondon rencontrera jeudi plusieurs intervenants impliqués dans le dossier primordial et stratégique pour l'est de Montréal, celui de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

En plus du chef péquiste, prendront la parole lors du point de presse des représentants de syndicats ainsi que des représentants des usagers :

Sonia Bureau, Vice-Présidente pour le secteur Hôpital Maisonneuve Rosemont , Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Vice-Présidente pour le secteur Hôpital , Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Nathalie Chalifoux Représentante nationale, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Représentante nationale, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Denis Cloutier , président du comité exécutif de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

, président du comité exécutif de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Patrick Cothenet, président du Comité des usagers de HMR

Seront également présents lors de l'événement :

Kevin Poitras , de Mercier-Ouest Quartier en santé

, de Mercier-Ouest Quartier en santé Jonathan Roy , de la CDC de la Pointe - région Est de Montréal

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 3 avril 2025 HEURE : 10h45 LIEU : Devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (à l'extérieur)

5415, Boul L'Assomption, Entrée principale

Montréal (Québec)

*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias. Un chapiteau a été prévu pour les médias en cas d'intempéries.

