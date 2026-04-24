AVIS AUX MÉDIAS - Pénurie de sauveteurs : une nouvelle solution québécoise voit le jour

LAVAL, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Alors que le Québec fait face à une pénurie critique de sauveteurs et à une explosion des coûts de formation, la fin des programmes de gratuité annoncée pour mars 2026 risque d'aggraver une situation déjà préoccupante. Dans ce contexte, le Centre de Formation Aquatique du Québec dévoile Récré'eau Secours, un nouveau programme de formation en sauvetage aquatique conçu ici même pour répondre aux besoins urgents du terrain.

Une situation sous pression

Un quasi-monopole en formation

Des coûts en forte hausse

Un manque criant de main-d'œuvre

Une réponse concrète et immédiate

Récré'eau Secours propose une approche intégrée et modernisée regroupant sauvetage, premiers soins, surveillance et sport du sauvetage dans un format :

flexible

condensé

accessible

Des impacts tangibles

Réduction des coûts de formation

Accès à la profession en piscines

Augmentation du nombre de sauveteurs qualifiés

Une ambition qui dépasse le Québec

Une reconnaissance officielle est en cours (Demande d'équivalences de la RBQ), avec un déploiement déjà amorcé à l'échelle canadienne (version anglaise : Aquasplash) et prochainement à l'international, notamment au Mexique.

Invitation aux médias

Les représentants des médias sont invités à assister à cette annonce majeure.

Détails de l'événement :

Lieu : Myo Club Laval, 653, boulevard Curé-Labelle (Sainte-Rose), Laval (Québec) H7L 5R7

Date : le 28 avril 2026 Heure : 12 h

RSVP : [email protected]

Un lien Zoom disponible le jour même pour les journalistes ne pouvant être sur place.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ev3exjz4R0i_Wfs5CEZh5w

SOURCE Centre de Formation Aquatique du Québec (CFAQ)

Source et information : Denis Caissy, 514 915-0196