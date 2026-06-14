AVIS AUX MÉDIAS - Ouverture du MET : Pascan Aviation gâche la fête

SAINT-HUBERT, QC, le 14 juin 2026 /CNW/ - Des manifestants accueilleront les premiers passagers en cette journée inaugurale du nouvel Aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert. Alors que l'occasion devrait être à la fête, cette mobilisation rappelle que des familles se retrouvent dans la rue, l'employeur Pascan Aviation refusant de négocier avec les grévistes depuis plus de deux mois. Il s'agit des membres du Syndicat des agent.e.s de bord de Pascan Aviation inc. (SCFP 5490).

« Nos membres se battent pour obtenir une deuxième convention collective qui reconnaît pleinement la valeur de leur travail et de leur contribution, notamment par des conditions de travail décentes. Ils font toutefois face à un employeur intransigeant, qui n'hésite pas à recourir à des travailleurs de remplacement, compliquant davantage la recherche d'un règlement équitable », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

QUOI : Manifestation devant l'Aéroport métropolitain de Montréal (MET)

QUAND : Lundi 15 juin 2026 à partir de 7 h

QUI : Le Syndicat des agent.e.s de bord de Pacan Aviation inc. et leurs alliés

OÙ : 6400, route de l'Aéroport, Longueuil (Québec) J3Y 8Y9

Les agent.e.s de bord sont en grève depuis plus de sept mois, soit depuis le 28 octobre 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 travailleuses et travailleurs du transport aérien, dont le personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Canada Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815