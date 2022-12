Avis aux médias - Négociations difficiles avec Héma-Québec - Conférence de presse des syndicats CSN et CSQ représentant les infirmières et infirmières auxiliaires

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN) et le Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ) invitent les médias à une importante conférence de presse qui aura lieu le jeudi matin 8 décembre 2022, à compter de 11 h, et qui portera sur les négociations difficiles avec Héma-Québec pour le renouvellement de la convention collective de leurs membres.

À cette occasion, les présidentes du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN), Vanessa Poirier, et du Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ), Nancy Landry, dévoileront une nouvelle stratégie syndicale dans le cadre de cette négociation. Les deux présidentes seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Négociation des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec

QUOI : Conférence de presse



QUI : Vanessa Poirier, présidente du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN)

Nancy Landry, présidente du Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ)



QUAND : Le 8 décembre 2022 à 11 h



OÙ : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Salle Saint-Louis 2

3535, rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3P1

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 120 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel.

