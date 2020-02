Avis aux médias - Morneau Shepell annoncera une nouvelle enquête mondiale lors du 9e sommet annuel sur la santé mentale au travail à Québec

À l'occasion de l'événement Réseau Employeur 2020, la société présentera les résultats d'une nouvelle enquête sur les tendances en santé mentale au travail au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

QUÉBEC CITY, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Les employeurs canadiens ne doivent plus tabler principalement sur la rémunération pour attirer et fidéliser des employés. Morneau Shepell a le plaisir de publier les résultats d'une nouvelle enquête selon laquelle le facteur auquel les employés canadiens accordent désormais le plus d'importance dans le milieu de travail est un meilleur soutien en matière de mieux-être, alors qu'il s'agissait auparavant de la rémunération. L'enquête mondiale sur la santé mentale au travail de la société a également révélé que les employeurs sont plus susceptibles d'observer une meilleure collaboration au travail lorsque leur organisation favorise la santé mentale des employés.

À l'événement Réseau Employeur 2020, Morneau Shepell dévoilera le détail des résultats de son enquête sur la santé mentale au travail. Pour la première fois, cette enquête s'est élargie aux employés des États-Unis et du Royaume-Uni, en plus du Canada. Lors des événements prévus au Canada, Morneau Shepell présentera les tendances en santé mentale au travail à l'échelle des différents pays, et des employeurs canadiens renommés exposeront leur point de vue sur la façon dont les organisations peuvent favoriser le mieux-être global de leurs employés.

Morneau Shepell invite les représentants des médias à assister à son événement Réseau Employeur afin qu'ils soient parmi les premiers à prendre connaissance des résultats de sa nouvelle enquête.

Renseignements sur l'événement à Québec

Quoi : Réseau Employeur 2020, sommet annuel sur la santé mentale au travail Quand : Mercredi 26 février 2020, de 7 h 45 à 10 h (HE) - les présentations commencent à 8 h 30 Où : Le Michelangelo, 3111, chemin Saint-Louis, Québec (carte) Qui : Les conférenciers suivants interviendront lors de l'événement Réseau Employeur à Québec :

Francine Pell, première vice-présidente et chef de la région du Québec

Michèle Parent, directrice, Services-conseils en santé, Morneau Shepell

Maude Tremblay Charland, avocate et conseillère principale, Consultation en Capital humain, Deloitte

Cet événement est destiné aux médias et aux clients de Morneau Shepell, sur invitation seulement.

Des événements Réseau Employeur ont eu lieu partout au Canada, soit à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Halifax le 29 janvier, à Edmonton et à Ottawa le 30 janvier, à Montréal le 19 février et à Québec le 26 février. Pour participer aux échanges en ligne, utilisez Twitter @Morneau_Shepell #ReseauEmployeur2020 #Santementale.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell - Société

