Avis aux médias - Manifestation devant le siège social de Béton Provincial à Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Dans la foulée d'un deuxième lockout décrété le 6 juin par Béton Provincial, cette fois à son usine de Saint-Eustache, les travailleuses et les travailleurs iront manifester devant le siège social de ce joueur majeur dans l'industrie du béton au Québec. Ils vont dénoncer les reculs importants et les gels salariaux que l'employeur veut imposer avec son lockout. Plus d'information sur le conflit ici : https://www.csn.qc.ca/actualites/deuxieme-lockout-chez-beton-provincial

AIDE-MÉMOIRE

DATE : 9 juin

HEURE : 12 h 30 à 13 h 30

LIEU : 8090, rue Boyer, Québec, G2K 1S9

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) représente les 25 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et personnel de cour à l'usine de Saint-Eustache. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et au Conseil central des Laurentides-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE FIM-CSN

Pour information : Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]