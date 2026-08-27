Avis aux médias : Manifestation de la communauté étudiante et du personnel enseignant du Collège LaSalle

MONTRÉAL, le 27 août 2026 /CNW/ -- Prises entre deux feux, la communauté étudiante et le personnel enseignant du Collège LaSalle vont manifester devant l'établissement de la rue Sainte-Catherine Ouest jeudi à 11 h pour exprimer leur inquiétude quant à l'avenir du Collège, menacé de fermeture définitive.

Lundi dernier, le Collège s'est placé à l'abri de ses créanciers et a obtenu un sursis de dix jours pour conclure une entente avec le gouvernement du Québec. Le litige concerne une dette de près de 50 millions de dollars contractée en raison des quotas fixés depuis l'adoption de la réforme de la Charte de la langue française.

Seront présents pour répondre aux questions des médias :

Dominique Goulet, étudiante au Collège LaSalle

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Quoi : Manifestation contre la fermeture éventuelle du Collège LaSalle

Quand : Jeudi 27 août 2026, de 11 h à 12 h 30

Où : Devant les portes principales du Collège LaSalle

2000, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3H 2T2

SOURCE Association générale des étudiants du Collège Lasalle (AGEL)

Information : Dominique Goulet, Étudiante au Collège LaSalle, Courriel : [email protected], Cellulaire et textos : 250 205-5333