MONTRÉAL, le 14 juin 2025 /CNW/ - Plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile, syndicales et humanitaires convient la population québécoise à une grande manifestation, samedi à Montréal, en solidarité avec le peuple palestinien. Les participantes et participants sont invités à se vêtir de rouge pour symboliser les nombreuses lignes rouges franchies par Israël à Gaza et appeler le Canada à passer de la parole aux actes maintenant.

QUOI : Manifestation sous la forme d'une longue ligne rouge symbolique, suivie d'un rassemblement avec discours et moment de recueillement.

QUAND : Le samedi 14 juin à 13h30

OÙ : Départ de la place Norman-Bethune (métro Guy-Concordia). Arrivée et rassemblement à la place des Montréalaises (métro Champ-de-Mars).

QUI : Toute personne voulant dénoncer la situation à Gaza et demander au gouvernement canadien d'agir. Plus de 50 organisations ont confirmé leur participation et enverront une délégation.

Plusieurs porte-paroles seront disponibles sur place pour accorder des entrevues aux médias, dont :

Mélanie Jomphe , responsable des ressources humaines à Gaza , Médecins sans frontières Canada

, responsable des ressources humaines à , Médecins sans frontières Nadja Pollaert , directrice générale, Médecins du monde Canada

, directrice générale, Médecins du monde Béatrice Vaugrante , directrice générale, Oxfam-Québec

, directrice générale, Oxfam-Québec France-Isabelle Langlois , directrice générale, Amnistie internationale Canada francophone

, directrice générale, Amnistie internationale francophone Patrick Robitaille , responsable des affaires humanitaires, Save the Children Canada

, responsable des affaires humanitaires, Save the Children Canada Anne Delorme , directrice générale, Humanité & Inclusion Canada

, directrice générale, Humanité & Inclusion Canada Anaïs Barbeau-Lavalette , porte-parole, Mères au front

, porte-parole, Mères au front Niall Ricardo , porte-parole, Association des juristes progressistes

, porte-parole, Association des juristes progressistes Raymond Legault , porte-parole, Coalition du Québec URGENCE Palestine

, porte-parole, Coalition du Québec URGENCE Palestine Fabienne Presentey , porte-parole, Voix juives indépendantes - Montréal

CITATIONS :

« Amnistie internationale appelle le gouvernement canadien à cesser tout soutien politique, économique et militaire à Israël tant que ce dernier bloque l'accès à l'aide humanitaire et se rend coupable de génocide, de crimes de guerre et de violations structurelles des droits humains à Gaza et dans tout le Territoire palestinien occupé. »

-- France-Isabelle Langlois, directrice générale, Amnistie internationale Canada francophone

« Nous sommes présentes depuis des décennies aux côtés de nos partenaires palestiniens pour répondre aux besoins essentiels de la population - de la santé à la sécurité alimentaire, de l'eau potable au soutien psychologique en passant par les vêtements, les couvertures et le matériel menstruel. Depuis 20 mois, à Gaza et en Cisjordanie, notre travail impartial est empêché comme nulle part ailleurs; nos appels incessants à faire primer la protection de la vie et le droit international sur l'appât du gain militaire suscitent une compassion stérile. La ligne rouge est notre cri collectif et notre exigence sans appel : le Canada doit agir fermement, tel qu'il l'a promis, pour faire respecter le droit international humanitaire et protéger la population de Gaza de la famine, de la violence et du désespoir. »

-- Humanité & Inclusion Canada, Médecins du Monde Canada, Médecins Sans Frontières Canada, Oxfam-Québec, Save the Children Canada, Islamic Relief Canada

« Devant les yeux du monde, Israël commet un nettoyage ethnique allant jusqu'au génocide pratiquement en toute impunité. La complicité et l'inaction du Canada et du Québec sont abjectes. Mobilisons-nous pour exiger des sanctions sévères contre Israël, un cessez-le-feu permanent à Gaza et la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. »

-- Chantal Ide, secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain - CSN

« Un génocide se déroule sous les yeux du monde. La communauté internationale détourne le regard. Nos gouvernements, nos médias, nos institutions trahissent l'humanité. Nous, les Mères au Front, nous nous levons. Nous refusons ce silence complice. Nous refusons d'être les témoins passifs d'un crime contre l'humanité. Nous portons les voix des mères en colère, des enfants disparus, d'un peuple abandonné. »

-- Anaïs Barbeau-Lavalette, Mères au front

« Nous exigeons du gouvernement canadien la fin de sa complicité dans les atrocités, le génocide, les bombardements meurtriers et les autres crimes contre l'humanité et crimes de guerres israéliens commis à Gaza et ailleurs en Palestine et au Proche-Orient. Nous appelons à une réorientation radicale de l'approche canadienne pour qu'elle soutienne le droit international, l'action humanitaire, les droits humains et le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien. Nous décrions l'instrumentalisation accrue de l'accusation d'antisémitisme par le gouvernement et certain.e.s politicien.ne.s afin de réduire au silence les voix de celleux qui défendent les droits humains universels et qui refusent d'être complices des actions israéliennes visant l'extermination du peuple palestinien. »

-- Glenn Rubenstein, Voix juives indépendantes - Montréal

« Nous exigeons immédiatement du Canada des sanctions sévères, multiformes et prolongées contre Israël pour que cesse le génocide à Gaza, et pour exiger le démantèlement de son occupation et de sa colonisation illégales, et la concrétisation urgente du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. »

-- Amélie Nguyen, porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine

« Les fondements mêmes du droit international mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah sont en train d'être sapés par l'impunité d'Israël et le silence des pays comme le Canada. Il est grand temps que le gouvernement canadien prenne la mesure du génocide qui est en cours à Gaza et fasse le nécessaire pour mettre fin à cette impunité, notamment par des sanctions et un embargo sur les armes. »

-- Niall Ricardo, Association des juristes progressistes

Les signataires :

Alternatives International Amnistie internationale Canada francophone Association des juristes progressistes (AJP) Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) Ateliers d'éducation populaire du Plateau Attac-Québec Centre d'Alphabétisation de Villeray La Jarnigoine Centre des Femmes de Laval Centre des travailleurs et travailleuses immigrant•es / Immigrant Workers Centre Coalition du Québec URGENCE Palestine Collectif de convergence citoyenne d'Ahuntsic-Cartierville Collectif de lutte et d'action contre le racisme (CLAR) Collectif de Québec pour la paix Collectif Échec à la guerre Comité logement Rosemont Congrès iranien du Canada Conseil central du Montréal métropolitain-CSN Coopération Canada / Cooperation Canada Coopérative de Solidarité L'Euguélionne, Librairie Féministe et Queer Coordinating Council for Palestine (CC4P) Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) Co-Savoir EXEKO Fédération des femmes du Québec Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) Femmes de diverses origines (FDO) Health workers Alliance for Palestine (HAP)/Alliance des soignant.e.s pour la Palestine (ASP) Humanité & Inclusion Canada / Humanity & Inclusion Canada Islamic Relief Canada Le Journal des Alternatives Ligue des droits et libertés - section de Québec Médecins du Monde Canada / Doctors of the World Canada Médecins du Québec contre le génocide à Gaza Médecins sans frontières / Doctors Without Borders (MSF) Canada Mères au Front - Comité Palestine Monthly Dignity/ Dignité Mensuelle Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ) Oxfam-Québec Palestine Vivra Palestiniens et Juifs unis (PAJU) Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) Regroupement des Haïtiens vivant à Montréal Contre l'Occupation d'Haïti (REHMONCOH) Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) Religions pour la Paix - Québec Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec Save the Children Canada SDHPP - Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens - UQAM Soeurs auxiliatrices Solidarité Environnement Sutton Solidarité Sherbrooke - Palestine South Asian Diaspora Action Collective (SADAC) Table des groupes de femmes de Montréal UTIL - Unité théâtrale d'interventions locales Voix juives indépendantes - Montréal

SOURCE Oxfam Québec

Pour plus d'information ou pour joindre les porte-paroles sur place, contactez: Justine Lesage : 438 526-2541; Khoudia Ndiaye : 514 560-5731