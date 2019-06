Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs en grève des Plaines d'Abraham chez le ministre Pablo Rodriguez

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les employés-ées en grève de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) font le voyage entre Québec et Montréal expressément pour rendre visite au ministre de Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, à son bureau de circonscription, à 11h00 ce matin.

En effet, la Commission des champs de bataille nationaux est sous la juridiction de Patrimoine canadien. Les employés en grève vont interpeler le ministre pour qu'il autorise le versement des ressources financières nécessaires à la CCBN pour mettre fin à une importante injustice salariale. Les employés de CCBN gagnent jusqu'à 42% de moins en salaire que les employés de la Commission de la Capitale nationale ou de Parcs Canada pour les mêmes tâches.

Le temps presse. Un retour à la table de négociation est prévu le jeudi 27 juin. S'il n'y a ni entente, ni garantie au terme de cette rencontre, les activités de la fête du Canada sur les Plaines pourraient être perturbées.

Quand : mercredi, 26 juin à 11h00

Où : 8595, boulevard Maurice-Duplessis, bureau 208, Montréal

Les employés-ées de la CCBN sont sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2017. Ils font partie du Syndicat des employé-e-s nationaux affilié à l'Alliance de la fonction publique du Canada - région du Québec. Ces travailleuses et travailleurs ont la responsabilité de l'accueil, de l'animation et de l'entretien général des Plaines d'Abraham ainsi que de son musée.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée à la FTQ, l'AFPC‑Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Renseignements: Natalie Rainville, AFPC-Québec rainvin@psac-afpc.com, portable : 418-952-0444

