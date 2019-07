Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs des Plaines d'Abraham obtiennent gain de cause

QUÉBEC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme et un profond sentiment d'accomplissement que les employés-ées de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) ont accepté à 89% l'entente de principe intervenue lundi entre l'Alliance de la fonction publique du Canada et l'employeur.

Ils mettent donc fin à la seconde période de grève qu'ils avaient entamée le 25 juin dernier. Le retour au travail est fixé au jeudi 18 juillet.

« Je ressens une grande fierté aujourd'hui. La détermination dont a fait preuve ce petit groupe de 59 membres est un exemple à suivre. Ils ont réussi à établir un puissant rapport de force, entre autres, grâce à l'originalité de leurs moyens de pression. Comme quoi, la solidarité donne encore de grands résultats quand on défend les causes justes », a déclaré le vice-président régional de l'AFPC-Québec, Yvon Barrière.

Le groupe dénonçait les pires conditions de travail de tout le gouvernement fédéral. Ils ont d'ailleurs obtenu une augmentation salariale moyenne de 22% qui comble une partie du rattrapage salarial qu'ils réclamaient depuis longtemps.

D'autre part, le nouveau contrat de travail d'une durée de cinq ans met fin à la disparité de traitement entre les étudiants et les autres employés. Dans la liste d'une trentaine de gains obtenus par les employés-ées de la CCBN, on trouve aussi le rapatriement partiel des contrats de déneigement, le contrôle de la sous-traitance et des agences de placement ainsi que la création de nouveaux postes permanents à temps complet.

Les employés-ées de la CCBN étaient sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2017. Ils font partie du Syndicat des employé-e-s nationaux affilié à l'Alliance de la fonction publique du Canada - région du Québec. Ces travailleuses et travailleurs ont la responsabilité de l'accueil, de l'animation et de l'entretien général des Plaines d'Abraham ainsi que de son musée.

Profil de l'AFPC-Québec

L'AFPC représente plus de 180 000 membres au Canada. Au Québec, affiliée à la FTQ, l'AFPC‑Québec regroupe plus de 40 000 membres dans le secteur public fédéral, le secteur universitaire et le secteur privé.

SOURCE Alliance de la Fonction publique du Canada, région du Québec

Renseignements: Natalie Rainville, AFPC-Québec rainvin@psac-afpc.com, portable : 418-952-0444

Related Links

www.afpcquebec.com