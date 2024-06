TORONTO, OTTAWA, ON, MONTRÉAL, VANCOUVER, BC et CALGARY, AB, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le samedi 22 juin 2024, Canadians for Palestine (les Canadiens pour la Palestine), en collaboration avec des travailleurs de la santé de partout au pays, organise un die-in national dans plusieurs grandes villes canadiennes. Simultanément à Toronto, Ottawa, Montréal, Vancouver et Calgary, des médecins et des travailleurs de la santé, vêtus de blouses blanches, de tenues médicales et de stéthoscopes, s'allongeront au sol pour simuler leur mort, en représentation symbolique des attaques d'Israël contre les travailleurs de la santé, les installations de santé et les patients à Gaza.

La crise humanitaire à Gaza a atteint des proportions catastrophiques, au point où il ne reste plus aucun hôpital pleinement opérationnel dans la région. Malgré une condamnation internationale ferme, les forces israéliennes ont envahi et attaqué Rafah, où plus d'un million de Palestiniens se réfugient. Suite à la fermeture forcée des hôpitaux Al-Najjar et Koweïti en raison des hostilités en cours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que le dernier hôpital fonctionnel à Rafah a cessé ses activités en date du 30 mai 2024. Avec peu ou pas de services de santé disponibles, des millions de vies innocentes, dont celles d'enfants, sont en grave danger. Devant cette violation flagrante des droits humains, les travailleurs de la santé canadiens se mobilisent pour la justice par la protestation pacifique.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles œuvrent les travailleurs de la santé à Gaza se détériorent de jour en jour. L'OMS a enregistré 935 attaques israéliennes contre les installations de santé dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Près de 800 membres du personnel de santé ont été victimes des attaques impitoyables et indiscriminées d'Israël. Les travailleurs de la santé encore présents offrent les soins les plus basiques, dans des infrastructures détruites, avec peu ou pas d'équipement médical et sous la menace constante d'attaques. De nombreux travailleurs, craignant pour leur vie, ont évacué les hôpitaux et les cliniques, suite aux raids sur le complexe médical de Nasser et l'hôpital Al-Shifa, où des fosses communes contenant des centaines de cadavres ont été découvertes, dont plusieurs étaient des travailleurs de la santé. Le Dr Rima Sadiq, 29 ans, qui travaillait à l'hôpital Koweïti jusqu'à sa fermeture, témoigne : « Les bombardements sont incessants. À chaque attaque, nous recevons au moins 10 patients avec des blessures de gravité variable. Tous nécessitent un traitement immédiat et un suivi, et la présence d'un hôpital à proximité est cruciale pour sauver des vies... L'armée israélienne n'épargne personne, dont le personnel médical. Nous sommes tous à risque d'être ciblés ou arrêtés. »

Les travailleurs de la santé de partout au Canada refusent de rester silencieux alors qu'Israël continue à attaquer délibérément et à répétition le personnel de santé et les infrastructures sanitaires de Gaza. Nous partageons la position du Dr Hanbali lorsqu'il dit : « Le fait de cibler des milieux de soins, en particulier le spectacle de sa destruction, vise à envoyer le message qu'aucun endroit n'est sûr, même pas les milieux de soins, qui bénéficient de protections spéciales en vertu du droit international. »

En tant que travailleurs de la santé, nous nous unissons pour exiger un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que :

La fin du ciblage délibéré des travailleurs de la santé, des patients et des infrastructures médicales ;

La fin du siège de Gaza et de l'occupation de la Palestine ;

et de l'occupation de la Palestine ; La réouverture immédiate de tous les points de passage frontaliers, permettant le flux sans entrave d'aide humanitaire vitale et de personnel médical entrant et sortant de Gaza ;

; L'imposition immédiate par le gouvernement canadien de sanctions contre Israël et un embargo bilatéral sur les armes destinées à Israël ;

Le respect des droits des travailleurs de la santé de plaider librement pour la santé et les droits humains des Palestiniens, sans crainte de représailles ou de censure.

**QUAND :** Samedi 22 juin 2024

**Calgary**

**HEURE :** 14h00 MDT

**LIEU :** Stephen Ave. entre 2ST. SW & 3ST. SW

**Montréal**

**HEURE :** 16h00 EDT

**LIEU :** Campement McGill

**Toronto**

**HEURE :** 14h00 EDT

**LIEU :** Nathan Phillips Square

**Vancouver**

**HEURE :** 14h00 PDT

**LIEU :** Hôtel de Ville de Vancouver

**Ottawa**

**HEURE :** 14h00 EDT

**LIEU :** Colline du Parlement

À PROPOS de « Canadiens pour la Palestine »

Canadians For Palestine est une organisation citoyenne de défense des intérêts palestiniens basée au Canada. Elle se consacre à sensibiliser et à promouvoir les droits des populations palestiniennes assiégées de Gaza et de tous les territoires palestiniens occupés. La mission de l'organisation est d'éduquer, d'informer et de mobiliser les individus et les communautés afin de soutenir la lutte palestinienne pour la reconnaissance et la souveraineté. Elle comprend plus de 5 secteurs vitaux, y compris des volets éducatif, juridique, citoyen, médiatique, politique et de recherche, et a attiré l'adhésion de plus de 7000 professionnels de tous les horizons, sous une stratégie unifiée pour la Palestine. Par le biais d'un plaidoyer pacifique, Canadians For Palestine vise à amplifier les voix des Palestiniens en défendant la justice, l'équité et les droits humains qui transcendent les frontières et ne sont pas limités par la nationalité, la religion, l'ethnicité ou les corps.

