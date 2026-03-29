AVIS AUX MÉDIAS : Les professionnelles et professionnels municipaux de Montréal en grève le 30 mars 2026

MONTRÉAL, le 29 mars 2026 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) tient une journée de grève pour dénoncer l'offre salariale non négociable à la Ville de Montréal. Il s'agit de la première grève du SPPMM dans un contexte de négociation depuis sa création en 1965.

Les professionnel•le•s municipaux réclament un rattrapage salarial permettant de suivre l'inflation, alors que leur pouvoir d'achat a reculé de 12 % depuis l'échéance de leur convention collective.

Anne Dorais, présidente de la SPPMM, sera disponible sur place pour des entrevues. Elle pourra expliquer les impacts concrets de cette situation sur les services municipaux et sur la capacité de la Ville à répondre aux attentes de la population.

Quoi : Grève et rassemblement des membres du SPPMM à l'Hôtel de Ville de Montréal

: Grève et rassemblement des membres du SPPMM à l'Hôtel de Ville de Montréal Quand : Lundi le 30 mars 2026 à 10h00

: Lundi le 30 mars 2026 Où : Devant l'Hôtel de Ville de Montréal (275 Rue Notre-Dame E local RC-150, Montréal, QC H2Y 4B7)

: Devant l'Hôtel de Ville de Montréal (275 Rue Notre-Dame E local RC-150, Montréal, QC H2Y 4B7) Qui : Anne Dorais, Présidente du SPPMM

SOURCE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTREAL

Entrevues : Gabrielle Sigouin, TACT, Cellulaire : 514-627-1830, [email protected]