Accréditation requise pour les médias

VICTORIA, BC, le 14 juin 2022 /CNW/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, accueillera la Rencontre estivale 2022 des premiers ministres des provinces et territoires les 11 et 12 juillet, au Fairmont Empress à Victoria.

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2022 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne : https://events.eply.com/2022Media. Les représentants des médias doivent s'inscrire au plus tard le 4 juillet 2022 . Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des représentants de médias officiels.

Hébergement des médias

Les représentants des médias sont responsables d'effectuer leur propre réservation à l'hôtel. Un nombre limité de chambres est disponible à l'hôtel Coast Victoria Hotel and Marina (146 rue Kingston, Victoria, C.-B.).

Tarif pour une chambre : 279 $ la nuit

Date limite de réservation pour bénéficier du tarif de groupe : jeudi 23 juin

Pour effectuer une réservation, veuillez cliquer ici OU composer le 250 360- 1211 et mentionner le code de réservation « COF 2022 - Media Rooms ».

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Crystal, située à l'étage principal du Fairmont Empress, le lundi 11 juillet et le mardi 12 juillet. Une aire à micro unique sera aussi disponible. La salle sera équipée d'accès à Internet et de prises de courant.

Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)

Lundi 11 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Crystal (étage principal, Fairmont Empress) 14 h 45 Point de presse Salle de bal Crystal (étage principal, Fairmont Empress) 15 h Séance de photo avec les médias au début de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires Étage principal, Fairmont Empress 18 h Fermeture de la salle de presse Mardi 12 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle presse Salle de bal Crystal (étage principal, Fairmont Empress) 8 h Reprise de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires 10 h 30 Point de presse Salle de bal Crystal (étage principal, Fairmont Empress) 14 h 30 Conférence de presse de clôture Salle de bal Crystal (étage principal, Fairmont Empress) 17 h Fermeture de la salle de presse

Une rencontre entre les premiers ministres des provinces et des territoires et les dirigeants autochtones aura lieu le lundi 11 juillet au Songhees Wellness Centre, à Victoria, Colombie-Britannique. Les renseignements relatifs à cette rencontre seront publiés par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Les médias sont priés de s'adresser à : Lindsay Byers, Attachée de presse, Bureau du premier ministre, Gouvernement de la Colombie-Britannique, 778 678-5539, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications, Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]