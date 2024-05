MISSISSAUGA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, ainsi que le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan, souligneront les investissements présentés dans le budget de 2024 à l'appui d'un programme national d'alimentation scolaire et de l'apprentissage des jeunes enfants. Ils seront accompagnés du député de Mississauga-Malton, Iqwinder Gaheer.

Une période de questions suivra l'événement.

Date : Le vendredi 17 mai 2024

Heure : 12 h 45 (heure de l'Est)

Lieu :

École intermédiaire Morning Star

3131 Morning Star Drive

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

Ils devront présenter une pièce d'identité pour pouvoir assister à l'événement.

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Nadine Ramadan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, 343-575-5436, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]