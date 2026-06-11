AVIS AUX MÉDIAS - Les ingénieurs de l'État manifestent près de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dotés d'un mandat de grève générale illimitée, les membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) se rassembleront aujourd'hui à compter de 10 h au parc de la Francophonie avant de se diriger vers l'Assemblée nationale.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la grève générale illimitée en cours. Sous le thème « Nos infrastructures CAQ de partout », les ingénieurs de l'État souhaitent rappeler au gouvernement que les infrastructures publiques ne peuvent être reléguées au second plan.

Sans convention collective depuis 2023, les ingénieurs de l'État demandent au Conseil du trésor de faire de l'ingénierie une priorité. Ils sont responsables de la planification, de la surveillance et du maintien des infrastructures du gouvernement du Québec.

Date : 11 juin 2026

Heure : 10 h

Lieu : Parc de la Francophonie, Québec

Des porte-parole seront disponibles sur place pour des entrevues.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Informations : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]