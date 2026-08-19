Avis aux médias - Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada coprésident la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture

VICTORIA, BC, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, et l'honorable Joanne Thompson, ministre fédérale des Pêches, coprésideront la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) les 19 et 20 août 2026.

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux discuteront des principaux enjeux qui touchent les secteurs des pêches et de l'aquaculture du Canada. Les sujets comprennent le commerce du poisson et des produits de la mer, l'accès au marché, la planification des interventions relatives aux espèces aquatiques envahissantes, les données sur les pêches récréatives et la valeur économique, les initiatives visant à lutter contre les activités liées aux pêches illégales, le développement de l'aquaculture et les répercussions des changements climatiques.

Les coprésidentes concluront la réunion par une conférence de presse et une rencontre avec les médias.

Après la conférence de presse, l'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique, se joindra à la ministre Thompson et à la ministre Neill pour faire une annonce concernant le secteur des pêches en Colombie-Britannique.

Date : Jeudi 20 août 2026 Heure : 12:45 h (HAP) Lieu* : Hôtel Grand Pacific

463, Belleville Street

Victoria (Colombie-Britannique)

Tous les représentants des médias, y compris les journalistes, les équipes de tournage et les autres membres du personnel des médias, doivent s'inscrire à l'avance et obtenir leur approbation avant d'assister à la conférence de presse, que ce soit en personne ou virtuellement.

Veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://ca01web.zoom.us/meeting/register/tI9-ytqERCuLXpjT_MIDtA.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements : Erik Nosaluk, Directeur adjoint des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected], 613-790-0373 ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected] ; Gouvernement de la Colombie-Britannique : [email protected]; Relations avec les medias : Ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, 250-419-8775, [email protected]