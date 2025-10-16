Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité et protéger nos communautés.

SURREY, BC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Taleeb Noormohamed, sera à Surrey, en Colombie-Britannique, pour faire une annonce soulignant les actions du gouvernement du Canada pour garantir la sécurité dans les collectivités.

Date : Le jeudi 16 octobre 2025

Heure : 10 h (heure du Pacifique)

Lieu : Surrey (Colombie-Britannique)

