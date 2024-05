Le huis clos pour les médias commencera à 9h30, le rapport sera publié à 12h00 (midi).

OTTAWA,ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - La commissaire Marie-Josée Hogue rendra public le rapport initial de l'Enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux le vendredi, 3 mai 2024.

Les membres des médias sont invités à assister à un huis clos au 395 Wellington à Ottawa, où ils auront accès à une copie sous embargo du rapport de la Commission.

Les membres des médias déjà accrédités pour couvrir les audiences publiques de la Commission seront admis dans le huis clos sans nouvelle accréditation. Les journalistes doivent se munir de leur carte d'accréditation. Les membres des médias qui n'ont pas été préalablement accrédités pour couvrir les audiences publiques doivent soumettre une demande d'accréditation, ce qui nécessite une lettre de leur employeur confirmant leur affectation. Les détails de la procédure d'accréditation sont disponibles sur le site web de la Commission.

Pour être admis au huis clos, les membres des médias devront :

Signer un engagement à respecter les conditions de l'embargo.

Éteindre (ou mettre en « mode avion ») et entreposer tous les appareils de communication capables de transmettre et de recevoir des messages électroniques dans des casiers sécurisés sur place. Les journalistes seront autorisés à apporter un ordinateur portable dans le huis clos, à condition qu'il soit mis en « mode avion ».

Accepter de se soumettre à un contrôle de sécurité et à une fouille de leurs effets personnels en tout temps pendant le huis clos.

Les journalistes pourront accéder à la salle du huis clos à compter de 9h00 le vendredi, 3 mai 2024. Des exemplaires du rapport du rapport seront distribués sur des clés USB à 9h30. Un nombre limité de copies imprimées du rapport sera également disponible. Les transmissions électroniques seront surveillées pendant le huis clos. Toute personne qui enfreint les conditions de l'embargo se verra confisquer ses notes et sa clé USB.

L'embargo sera levé à la fin du huis clos à midi. Le rapport sera publié sur le site web de la Commission à la même heure.

La commissaire Hogue fera une déclaration aux médias dans la salle Bambrick à 12h15. Sa déclaration sera diffusée en direct sur le site web de la Commission. Elle ne répondra pas aux questions des médias et ne sera pas disponible pour des interviews de suivi.

L'engagement est disponible sur le site web de la Commission. Les journalistes qui souhaitent assister au huis clos doivent lire et signer l'engagement à l'avance et l'apporter avec eux.

Le gouvernement du Canada a créé la Commission sur l'ingérence étrangère en septembre 2023 pour répondre aux préoccupations concernant l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021. Au cours de la deuxième étape de ses travaux, la Commission évaluera la capacité du gouvernement fédéral à détecter, prévenir et contrer l'ingérence étrangère, et formulera ses recommandations. Cette deuxième phase comprendra également un programme de participation du public et des audiences publiques supplémentaires. La Commission remettra son rapport final d'ici le 31 décembre 2024.

www.CommissionIngerenceEtrangere.ca

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @EPIEPIFI

SOURCE Public Inquiry into Foreign Interference

Renseignements: Michael Tansey, Conseiller principal en communication, Enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux, (343) 630-2154, [email protected]