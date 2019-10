Avis aux médias - Le Québec en Asie : comment mieux profiter de ce marché en pleine croissance?

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, accompagnée de ses chefs de représentations du Québec en Asie, participera à un panel portant sur l'action du Québec dans la région et sur les occasions d'affaires offertes par ce marché. Le tout s'inscrit dans le cadre du prochain déjeuner-causerie du Conseil des relations internationales de Montréal.

À cette occasion, la ministre prononcera un mot d'ouverture, suivi d'une discussion entre les cinq chefs de poste du Québec: David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo, Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine, Valérie Boissonneault, directrice du Bureau du Québec à Séoul, Francis Paradis, directeur du Bureau du Québec à Mumbai, et René Sylvestre, directeur du Bureau du Québec à Singapour.

Date : vendredi 18 octobre 2019



Heure : 13 h



Lieu : DoubleTree Hilton Montréal

Salle Grand salon Opéra

1255, rue Jeanne-Mance

Montréal (Québec) H5B 1E5

Après le panel, la ministre Girault sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

Veuillez confirmer votre présence auprès d'Alexandra Johnston, chargée de projets, Mercure Conseil, tél. : 514 653-0974 ou alexandra@mercureconseil.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Maeva Proteau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Téléphone : 418 454-1748; Information : Serge Labrecque, Conseiller en communication, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Téléphone : 418 649-2400, poste 57161