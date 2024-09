AVIS AUX MÉDIAS - Le mouvement Pour la suite du monde lance un appel à la mobilisation partout au Québec le 27 septembre!

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le mouvement Pour la suite du monde, composé de 53 groupes, représentant plus de 2 millions de personnes, lance un appel vibrant à toutes les Québécoises et tous les Québécois à participer aux manifestations qui auront lieu le 27 septembre dans toutes les régions du Québec. Des manifestations auront lieu à : Baie-Comeau, Drummondville, Gaspé, Joliette, Lebel-sur-Quévillon, Montréal, Nicolet, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme, Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan, Sherbrooke et Victoriaville. Notre objectif est de revendiquer un engagement clair du gouvernement du Québec face aux crises sociale, climatique et de perte de la biodiversité.

Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse du mouvement Pour la suite du monde



QUI : - Marie Maltais, cégep de Sainte-Foy

- Francis Waddel, porte-parole de Demain Verdun

- Valérie Lépine, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

- Alexandre Huet, responsable de la mobilisation citoyenne pour le Québec de la Fondation David Suzuki

- Patricia Clermont, organisatrice et Ph. D., Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

- Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l'économie sociale

- Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)



QUAND : Le vendredi 27 septembre, à 10 h



OÙ : Maison du développement durable 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4



À propos du Mouvement Pour la suite du monde

Nous sommes un mouvement réunissant des organisations syndicales, environnementales, de santé, de l'économie, communautaires, étudiantes et des collectifs de citoyen(ne)s et d'élu(e)s autour d'une vision démocratique de la transition environnementale et sociale.

À travers diverses actions, nous nous mobilisons afin de forcer nos gouvernements à mettre en place des solutions démocratiques porteuses de justice sociale et environnementale.

Notre mouvement rassemble une cinquantaine d'organisations, représentant plus de 2 millions de personnes.

