TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, prononcera devant l'Empire Club of Canada une allocution intitulée Building the Economy of the Future and The AI Nation - The Urgent Mission to make Canada AI and Quantum Strong. Par la suite, le ministre Solomon participera à une discussion informelle, notamment sur les capacités, la souveraineté, les partenariats mondiaux et des façons de mettre le pays à l'avant-plan de la prochaine ère technologique.

Date : Le vendredi 26 septembre 2025 Heure : 11 h 30 (heure de l'Est) Lieu : Tour Simpson

401, rue Bay

Arcadian Court, 8e étage

Toronto (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]