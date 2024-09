VANCOUVER, BC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, soulignera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un soutien pour favoriser la recherche de pointe de prochaine génération.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 13 septembre 2024

Heure : 11 h (heure du Pacifique). Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 40.

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Toutes les personnes présentes doivent lire les consignes de sécurité (anglais) de TRIUMF et confirmer qu'elles les ont comprises. Ces consignes incluent les suivantes :

Le port de chaussures fermées à talon plat est obligatoire.

Il est interdit d'apporter de la nourriture et des boissons.

Les appareils-photo sont les bienvenus et les photos peuvent être partagées par l'entremise de @TRIUMFlab

Veuillez aviser le personnel de TRIUMF :

Si vous avez subi un examen de médecine nucléaire (p. ex. tomographie par émission de positons ou tomographie monophotonique d'émission) au cours de la semaine qui précède la visite;

Si vous avez un implant médical, comme un stimulateur cardiaque.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Haley Hodgson, Conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]