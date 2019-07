Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce de financement

OTTAWA, le 29 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada, fera une annonce de financement concernant des initiatives visant à accroître l'accès à la justice et à favoriser le bien-être des femmes et des enfants.

Date : Le lundi 29 juillet 2019



Heure : 10 h 00 (HNE)



Lieu : Nouvelle annexe

Collège de l'Arctique du Nunavut,

Campus Nunatta, Bâtiment A.

Route de Niaqunngusiariaq

Iqaluit (Nunavut)

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Renseignements: Rachel Rappaport, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568; Relations avec les médias, Ministère de la Justice, 613-957-4207

Related Links

http://www.justice.gc.ca