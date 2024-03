OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Washington les 11 et 12 mars dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada. Il rencontrera des membres clés du Sénat et participera au Sommet SAFE (anglais), organisé par les organismes Securing America's Future Energy (SAFE) et Electrification Coalition. Le ministre Champagne profitera également de l'occasion pour rencontrer le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, ainsi que le président-directeur général de la Business Roundtable, Joshua Bolten.

Point de presse :

Date : Le mardi 12 mars 2024

Heure : 17 h (heure de l'Est)

Lieu : Ambassade du Canada aux États-Unis, à Washington

Les représentants accrédités des médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire par courriel à l'adresse [email protected]. Seuls ceux qui y assisteront en personne pourront poser des questions. Les journalistes sont priés d'arriver au plus tard à 16 h 30.

