OTTAWA, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra dans l'État du Nebraska, les 3 et 4 mai, dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada auprès des États-Unis. Le ministre rencontrera des gens d'affaires et des dirigeants politiques pour discuter de l'importance du commerce et des investissements entre le Canada et le Nebraska.

Le ministre Champagne sera aussi le conférencier principal lors d'un événement organisé par le Yeutter Institute (Université du Nebraska - Lincoln), et prendra part à une réception d'investisseurs internationaux en compagnie du gouverneur du Nebraska, Jim Pillen.

Activités ouvertes aux médias

Yeutter Institute

Date : Le vendredi 3 mai 2024

Heure : 13 h (heure du Centre)

Lieu :

Édifice Nebraska Union, Auditorium Swanson

City Campus, Université du Nebraska - Lincoln

1440 R Street

Lincoln (Nebraska)

Diffusion en direct : La diffusion en direct de l'événement sera accessible à l'adresse suivante : https://yeutterinstitute.unl.edu https://yeutter-institute.unl.edu/

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'événement sont invités à communiquer avec Sean Hagewood à l'adresse [email protected] ou avec Leslie Reed à [email protected].

Réception des investisseurs internationaux

Date : Le vendredi 3 mai 2024

Heure : 16 h 45 (heure du Centre)

Lieu :

Café Postale

950 S 10th Street

Omaha (Nebraska)

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'événement sont invités à communiquer avec Dani Fisher par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone en composant le +1 612-209-0248.

